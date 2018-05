Datet Nicki Minaj (35) etwa einen der größten Stars des internationalen Rapbusiness? Erst im Januar wurde bekannt, dass sich die freche Sängerin von ihrem Freund und ebenfalls Branchenkollegen Nas (44) getrennt hatte. Nach einer Turtelphase von rund sechs Monaten reichten die Gefühle bei den beiden offenbar nicht mehr für eine Beziehung aus. Jetzt scheint sich bei der "Anaconda"-Interpretin in Liebesdingen aber tatsächlich wieder was zu tun: Nicki soll sich doch tatsächlich mit Megastar Eminem (45) treffen!

Erste Gerüchte über die junge Liebe zwischen Nicki und Marshall, wie Eminem eigentlich heißt, keimten auf, als die Musikerin auf ihrem Instagram-Account ein Video postete, in dem sie einen Teil ihrer neuen Single "Big Bank" mitrappte. Die vorgetragene Textpassage bezog sich direkt auf ihren neuen Lover: "Ich habe ihnen erzählt, dass ich Slim Shady getroffen habe!" Sofort kommentierte ein Fan ganz aufgeregt: "Datest du etwa Eminem?" Und tatsächlich: Nicki beantwortete die Frage mit einem einfachen aber wirkungsvollen "ja"!

Der Rapper selbst äußerte sich bisher nicht zu der vermeintlichen Liebelei. Eine Freundin scheint Eminem aber aktuell nicht zu haben: Das letzte Mal war er im Februar mit einer unbekannten Lady turtelnd in einem Video zu sehen. Bei der handelte es sich aber nur um eine Schauspielerin, die in seinem Musikclip mitgespielt hatte. Aber was sagt ihr: Findet ihr, dass die beiden ein süßes Pärchen abgeben würden?

Abel Fermin/WENN.com Eminem bei der Premiere von "Southpaw" in New York

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj, Rapperin

Frederick M. Brown / Getty Eminem bei den MTV Movie Awards 2014

