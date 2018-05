Der Titelverteidiger wurde vom Thron geschubst! Thomas Hayo (49) muss die Krone an seinen Jury-Kollegen Michael Michalsky (51) abgeben: Mit Germany's next Topmodel-Siegerin Toni (18) hat in diesem Jahr kein Mitglied aus seinem Team gewonnen, sondern ein Girl aus Michaels Obhut. Dass es auf dieses Ergebnis hinauslaufen wird, war jedoch schon früh während der Show absehbar: Alle Mädels auf dem Treppchen gehörten zu Team Michael!

Im vergangenen Jahr verhalf Céline Bethmann (19) Thomas zum Juroren-Sieg. Heute war von den vier Finalistinnen nur Christina (22) ein Teil der Thomas-Fraktion. Die 21-Jährige musste jedoch als erstes ihre High Heels einpacken und sich mit dem vierten Platz zufriedengeben. Damit verblieben nur Michaels Mädels – und sein Coach-Konkurrent konnte einpacken: "Ich freue mich mit Toni und wollte sie von Anfang an in meinem Team haben", sagte Thomas nach der Entscheidung im ProSieben-Interview. Das klingt glatt nach ein klein wenig Neid beim Battle-Verlierer…

Michaels letztes Gewinner-Mädchen liegt mit Kim Hnizdo (21) bereits zwei Jahre zurück. – darum ist er nun völlig aus dem Häuschen! "Ich zittere genau wie Toni, sie hat es wirklich verdient! Sie ist ein Vorbild für viele, viele, viele andere", versuchte der Designer seine Freude in Worte zu fassen.

