Da hat sich Sebastian Fobe (32) ein richtiges Ei gelegt! Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat lehnte in der vergangenen Folge von Bachelor in Paradise ein Date mit Saskia Atzerodt (26) ab – dabei hatte er ihr zuvor noch unter vier Augen angedeutet, nicht abgeneigt zu sein! Ur-Bachelor Paul Janke (36) findet das gar nicht gut, wie er im Promiflash-Interview verriet: "Und dann auch noch im Interview danach zu sagen: 'Mehr als deutlich, deutlicher kann ich es ihr nicht sagen.' Ich weiß nicht, hatte der Drogen genommen oder was stimmt nicht?"



