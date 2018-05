Am Donnerstagabend verfolgten Millionen TV-Zuschauer das große Staffelfinale von Germany's next Topmodel. Neben Showacts wie Shawn Mendes (19), Cro (28), Rita Ora (27) und dem Zauberer Hans Klok (49) waren natürlich auch die Performances und Looks der Nachwuchsmodels ein echtes Highlight. Aber auch Chefjurorin Heidi Klum (44) hat sich mächtig in Schale geschmissen: Komplett im Fransenlook führte sie das Publikum durch den spektakulären Abend!

Nicht nur das cremefarbene Kleid, sondern auch die farblich passenden Overknees waren komplett mit Fransen übersät. Die Netzgemeinde fand den Look jedoch nicht sonderlich gelungen. "Klums Overknees hat man zu unseren Zeiten auf Rave-Partys getragen", kommentierte ein User auf Twitter. "Wenn man Heidi im Finale so sieht, erinnert sie mich irgendwie an", schrieb ein anderer und postete dazu ein Bild der Star Wars-Kultfigur Chewbacca – kein besonders schmeichelhafter Vergleich.

Zumindest einer schien trotz Fransenkleidchens hin und weg von der 44-Jährigen zu sein: ihr Liebster Tom Kaulitz (28). Der schmachtete seine Freundin den ganzen Abend über von der ersten Reihe aus an und warf ihr immer wieder verliebte Blicke zu. Ob das vielleicht auch etwas mit ihrem Outfit zu tun hatte? Wie gefiel euch Heidis Ensemble? Stimmt ab!

Florian Ebener/Getty Images Julianna, Heidi Klum und Toni kurz vor der finalen Entscheidung bei "Germany's next Topmodel"

Florian Ebener/Getty Images // Kevin Winter/Getty Images Heidi Klum und Chewbacca

Florian Ebener / Getty Images Tom Kaulitz beim GNTM-Finale 2018

