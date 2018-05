Er himmelt seine neue Freundin an! Seit den Filmfestspielen in Cannes vor knapp einer Woche ist es offiziell: Model-Mama Heidi Klum (44) und Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (28) sind ein Paar. Das Couple unterstützt sich jetzt auch öffentlich ganz liebevoll: Nachdem die Vierfach-Mama ihren Schatz bereits auf einigen seiner Konzerte besucht hatte, verfolgte der Musiker seine Angebetete nun auch beim Germany's next Topmodel-Finale am Donnerstagabend. Jetzt sind die ersten Pics aufgetaucht, die zeigen, wie Tom seine Liebste auf der Bühne anschmachtete!

Diese Bilder sprechen Bände: Während Heidi beim Show-Opener mit Zauberkünstler Hans Klok (49) auftrat und spektakulär durch den Saal schwebte, wurde auch Toms Reaktion abgelichtet. Mit glänzenden Augen verfolgte er aus der ersten Reihe den eindrucksvollen Auftritt seiner Freundin. Und auch während der Sendung konnte Tom seinen Blick nicht von der Beauty abwenden. Der Musiker wirkte zwar noch etwas schüchtern – doch sein Turtel-Glück war ihm eindeutig vom Gesicht abzulesen!

Auf einen Kuss von Heidi während der Live-Show musste der 28-Jährige jedoch verzichten! Anders als bei Ex Vito Schnabel (31) setzte sich die Jury-Chefin in den Werbepausen nicht zu Tom. Stattdessen ging die 44-Jährige lieber ihre Moderationskarten durch.

Florian Ebener / Getty Images Sänger Tom Kaulitz beim GNTM-Finale 2018

Anzeige

ATP/WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR-Gala in Cannes

Anzeige

Florian Ebener / Getty Images Heidi Klum beim Finale von "Germany's next Topmodel" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de