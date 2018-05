Toni (18) hat es geschafft! Sie hat bei Germany's next Topmodel gewonnen. Die gläubige Schwäbin setzte sich am Donnerstagabend gegen ihre drei Konkurrentinnen durch und wurde von Heidi Klum (44) zur Siegerin gekürt. Aber was sagen die Promiflash-Leser zu dieser Entscheidung? Hat die Modelmama eine gute Wahl getroffen? Von den insgesamt 3.589 abgegebenen Stimmen sind 54 Prozent der Meinung: Ja, definitiv. Die restlichen 46 Prozent hätten lieber eine andere auf dem Siegertreppchen gesehen.



