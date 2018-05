Sie konnte sich gegen die Zweitplatzierte Julianna durchsetzen und ist jetzt Germany's next Topmodel: Beauty Toni Dreher-Adenuga (18) trägt die Modelkrone 2018! Model-Mama Heidi Klum (44) freut sich für ihr neues Mädchen an der Spitze und feierte nicht nur mit der Schönheit nach der TV-Sendung. Die Jurorin gratulierte der Gewinnerin auch noch einmal herzlich via Socia Media und platzte fast vor Stolz!

Heidi postete ein Foto auf ihrem Instagram-Kanal, das sie Arm in Arm mit der strahlenden Siegerin zeigt. Die beiden werden von Thomas Hayo und Michael Michalsky (51) flankiert, die maßgeblich zum Erfolg der Stuttgarterin beigetragen haben. Unter das Bild schrieb die vierfache Mama: "Herzlichen Glückwunsch, liebe Toni! Du bist Germany’s next Topmodel 2018. Ich wünsche dir nur das Beste für die Zukunft."

Die Fans schlossen sich in den Kommentaren an. "Toni hat es sich verdient! Sie läuft einfach perfekt und sie ist wunderhübsch", schrieb einer, "Super! Sie ist wunderschön von innen und außen, tolle Entscheidung", ein anderer. Denkt ihr, Toni wird auch weiterhin so viel Erfolg haben? Stimmt ab!

Florian Ebener/Getty Images Toni Dreher-Adenuga, "Germany's next Topmodel"-Siegerin 2018

Ouzounova/Splash News Heidi Klum, Toni Loba und Klaudia Giez bei der amfAR-Gala 2018

Florian Ebener/Getty Images Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2018

