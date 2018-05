Kuschelstimmung bei den Let's Dance-Kandidaten! Die Luft auf dem TV-Tanzparkett wird langsam immer dünner: Nur noch fünf Paare grooven im Halbfinale am Freitag um den begehrten Titel "Dancing Star 2018". Obwohl vermutlich alle Promi-Tanzmäuse am liebsten ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen würden, fehlt von Konkurrenzverhalten dennoch jede Spur. Iris Mareike Steen (26) verriet jetzt, wie sehr die Kandidaten zusammengewachsen sind!

Bereits neun Shows haben sie zusammen durchgestanden! Etwas, das ganz offensichtlich zusammenschweißt. Promiflash traf Iris nach ihrem vergangenen Auftritt und hakte nach, inwiefern sich übrigen Kandidaten nun auf den letzten Metern noch gegenseitig unterstützen: "Zwischen Judith (45) und mir ist eine wunderschöne Freundschaft entstanden. Mit den anderen verstehe ich mich auch sehr, sehr gut. Ich bin ganz, ganz glücklich, dass wir uns alle kennenlernen durften!", schwärmte die GZSZ-Darstellerin. Auch wenn sie selber sich nicht in der Position fühle, Tanztipps zu geben, würde sich dennoch ordentlich unter die Arme gegriffen: "Und wenn ich bei etwas unterstützen kann, was jetzt vielleicht nicht mit Tanzen zutun hat, dann mache ich das auch!", versicherte die Blondine weiter.

Bei so viel Zusammenhalt kann sich Iris Mareike wohl direkt doppelt freuen, dass sie nach ihrem Ausscheiden in Folge acht ein Comeback feiern durfte. Weil Bela Klentze (29) nach einem Kreuzbandriss nicht weiter am Wettbewerb teilnehmen konnte, bekam die Schauspielerin in Folge neun ihre zweite Chance, die sie erfolgreich nutzte.

Instagram / irismareikesteen Christian Polanc und Iris Mareike Steen

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Kandidatinnen 2018 beim "Boys vs. Girls"-Battle

Instagram / charlottewuerdig Iris Mareike Steen, Judith Williams und Charlotte Würdig

