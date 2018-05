Die große After-Show-Party von Germany's next Topmodel musste wohl ohne die Siegerin Toni Dreher-Adenuga (18) stattfinden! Im spektakulären Finale stach die 18-Jährige ihre Konkurrentinnen Pia (22), Julianna (20) und Christina (22) aus und wurde von Jurychefin Heidi Klum (44) zur Gewinnerin gekürt. Trotzdem wollte es die Stuttgarterin nach diesem Triumph lieber ruhig angehen: "Ich werde nach Hause fahren. Erst einmal versuchen, fünf Minuten lang zu verarbeiten, was überhaupt alles die letzten Monate passiert ist. Und ich werde direkt am Sonntag ein Zeugnis ablegen und quasi Gott in der Kirche dafür danken", erklärte die Laufstegschönheit bereits einige Tage vor der Liveshow im Promiflash-Interview.



