Mit dieser erschreckenden Offenbarung entsetzt Lily Allen (33) jetzt ihre Supporter! Die Sängerin promotet gerade nach einer kleinen Pause vom Musik-Business ihr neues Album "No Shame". Die Britin kehrt mit viel Elan und Positivität zurück – so gut ging es der Musikerin aber nicht immer! Auf ihrer Sheezus-Tour 2014 befand sich Lily am Tiefpunkt – und war stark dem Alkohol verfallen!

Zu dieser Zeit musste Lily einige herbe Rückschläge einstecken: Die Zweifach-Mama musste das Trauma um die Trennung von ihrem damaligen Ehemann Sam Cooper verkraften und verlor zudem ihr Haus. Auch die Veränderungen ihres Körpers trieben die Beauty in die Alkoholsucht, wie sie dem GQ-Magazin verraten hat: "Ich habe am Tag eine Flasche Grey Goos (Wodka) getrunken. Ein Teil davon war, weil ich nach der Geburt meiner jüngsten Tochter Marnie so viel zugenommen hatte. Dadurch (den Alkohol, Anm. d. Red.) habe ich viel Gewicht verloren. Ich habe einfach versucht den Schönheitsstandards zu entsprechen und habe auch kaum noch gegessen."

Mittlerweile ist Lily aber wieder im Reinen mit sich – und hat auch ihren Angaben nach zufolge kein Suchtproblem mehr. Die "F You"-Interpretin konsumiere Spirituosen nur dann, wenn sie sich 100 Prozent bereit dazu fühle – und nicht aus Kummer heraus!

WENN.com Lily Allen bei der Pariser Fashion Week

Pascal Le Segretain/Getty Images Lily Allen in Paris

Instagram / lilyallen Lily Allen, britische Sängerin

