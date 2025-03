Lily Allen hat sich heimlich die Brüste vergrößern lassen

Lily Allen (39) scheint ihr Leben im Moment komplett umzukrempeln. Ende vergangenen Jahres trennte sie sich von ihrem Ehemann David Harbour (49). Nun offenbart sie ihrer Freundin Miquita Oliver (40) in ihrem gemeinsamen Podcast "Miss Me", dass sie sich unters Messer gelegt hat. "Ich habe gerade ein paar neue Familienmitglieder bekommen, ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast", erzählt sie lachend und verrät, dass sie eine Brust-OP hatte. Eine Entscheidung, mit der die Sängerin offenbar mehr als glücklich ist: "Sie sehen unglaublich aus, wenn ich mein Oberteil und meinen BH ausziehe."

Manche färben sich nach dem Ende einer Beziehung die Haare, Lily ist auf der Suche nach einem neuen Lebensgefühl einen Schritt weitergegangen. "Es macht wirklich Spaß, ich kaufe teure Dessous, in die meine Brüste passen, und dann mache ich Fotos mit meinem Handy", gesteht sie lachend und fügt hinzu: "Ich habe sie noch niemandem geschickt, aber hoffentlich wird es irgendwann so weit sein." Nach der erfolgreichen Operation scheint sie jetzt aber schon über weitere Eingriffe nachzudenken. "Ich denke, dass ich als Nächstes ein BBL mache, ich hätte gerne einen Po", überlegt sie laut.

2020 gaben sich die "Fuck You"-Interpretin und der Stranger Things-Star das Jawort. Gemeinsam mit ihrem neuen Mann und ihren zwei Töchtern aus einer früheren Beziehung zog Lily von London in die USA. Der Grund für ihre überraschende Trennung soll die Vermutung der Musikerin gewesen sein, dass ihr Ehemann sie betrügt. Das Ex-Paar äußerte sich bisher noch nicht zu den Gerüchten. Lily hatte in den vergangenen Monaten schwer mit der Trennung zu kämpfen – und begab sich zeitweise sogar in eine psychiatrische Klinik.

Instagram / lilyallen Lily Allen vor ihrer Brust-OP

Getty Images David Harbour und Lily Allen, März 2022

