Sind Johannes Haller und Svenja von Wrese das erste Traumpaar bei Bachelor in Paradise? In der dritten Folge ging es ziemlich heiß her. Frisch auf Ko Samui angekommen entführte Neuzugang Svenja den Münchner direkt zum Date ins Grüne. Die Chemie zwischen den zwei Singles stimmte von Anfang an und so turtelten die beiden auch nach ihrer Rückkehr in die Villa munter weiter. Und zumindest Svenja scheint schon jetzt auf Wolke sieben zu schweben.

Auf Facebook veröffentlichen die Turteltauben jetzt ihr erstes gemeinsames Video aus dem Paradies. Und als die Ex-Bachelor-Kandidatin von der traumhaften Kulisse schwärmt, hakt der Hobbysegler doch direkt mal nach, ob sie von ihm denn genauso begeistert sei: "Könntest du dir noch einen passenderen Kapitän vorstellen", fragt er seine Herzdame ganz direkt. "Definitiv nicht! Also ich habe wirklich den besten Kapitän an meiner Seite. Und ich habe mir den besten Mann hier im Paradies auf jeden Fall schon gesichert", antwortet die mit einem breiten Grinsen. Johannes ist von dieser Ansage doch etwas geschockt – will er sich vielleicht noch anderweitig umschauen?

Tatsächlich wollen sich die Männer des Kuppelformats bisher nicht so richtig auf eine Rosenlady festlegen. Christian Rauch servierte Saskia Atzerodt (26) trotz Pool-Knutscherei ab und meldete jetzt Interesse an Neuzugang Ela Taş an. Und auch Philipp Stehler (29) tat sich bei der Entscheidung zwischen seinen drei Verehrerinnen Carolin Ehrensberger, Pamela Gil Marta und Carina Spack schwer – wollte am liebsten alle Frauen ganz ungezwungen kennenlernen.

