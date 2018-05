Vor wenigen Tagen schockten die Bald-Eltern Mike Heiter und Elena Miras ihre Fans mit einem Liebes-Aus: Der tätowierte Fitness-Fan verkündete in seiner Instagram-Story, dass sich das einstige Love Island-Traumpaar getrennt habe – was die temperamentvolle Schweizerin gar nicht cool fand. Elena zeterte augenblicklich darauf los und warf ihrem Ex und Papa ihrer ungeborenen Tochter vor, er habe sich nie für seine kleine Familie in spe interessiert. Mittlerweile scheinen sich die Gemüter beruhigt zu haben, es klingt sogar beinahe nach einem romantischen Comeback: "Ich liebe Mike nach wie vor und wir werden ein Kind zusammen haben", erklärte Elena in ihrer Story.



