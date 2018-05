Auch in der harmonischsten Beziehung gibt es Reibungspunkte – da bilden die Promis keine Ausnahme! Seit vergangenem Jahr sind Maren Gilzer (58) und Harry Kuhlmann ein Paar. Die Moderatorin und der Unternehmer leben inzwischen sogar in einer gemeinsamen Wohnung und verstehen sich bis heute einfach prächtig. Ein Thema könnte den beiden allerdings gefährlich werden: Beim Autofahren sind sie sich nicht ganz einig!

So an und für sich gebe es gar keine Eigenschaften, die die beiden aneinander nervten, sagte Maren im Promiflash-Interview. Bis auf eine Ausnahme: "Er mag nur meinen Fahrstil nicht, aber da stehe ich drüber!" Offenbar ist die Dschungelkönigin von 2015 gerne mal ganz rasant unterwegs, denn ihr Liebster entgegnete dieser Aussage lachend: "Der ist sehr sicher." On the road könnte es also tatsächlich mal Kabbeleien geben – doch die Beziehung der beiden läuft bislang ruckelfrei.

Und das trotz Umzugs- und Umbaustress, wie Harry betonte. "Wir haben uns noch nie gestritten, es ist wirklich alles harmonisch", schwärmte seine Partnerin. Ob da wohl bald sogar eine Hochzeit ins Haus stehen könnte? Bislang schließt die Berlinerin eine Heirat trotz ihres großen Glücks aus – sie sei in ihrem ganzen Leben noch nie wild darauf gewesen, hatte sie erst vor drei Monaten offenbart.

Patrick Hoffmann/WENN.com Maren Gilzer bei der Jose Carreras-Gala in Berlin

Anzeige

P.Hoffmann / WENN.com Maren Gilzer und Harry Kuhlmann

Anzeige

WENN Maren Gilzer und Harry Kuhlmann auf dem Produzentenfest 2017

Anzeige

Könnt ihr seine Bedenken verstehen? Ja Nein Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de