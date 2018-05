Sie ist zwar nicht Germany's next Topmodel 2018 geworden, dafür läuft es aber privat ziemlich rund. Klaudia Giez (21) alias Klaudia mit K schwebt im absoluten Liebesglück! In Felipe Simon hat die schöne Modelanwärterin ihren Schatz gefunden. Vor Kurzem sind die beiden Turteltäubchen sogar in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Jetzt verriet der quirlige Rotschopf ein paar Details über das Zusammenleben mit ihrem Boyfriend.

Im Interview mit ProSieben plauderte die 21 ganz offen über ihren Alltag unter einem Dach mit dem Social-Media-Star. "Felipe und ich hatten bisher noch keine Probleme, was das Zusammenwohnen angeht. Es lief alles ganz gut. Was ich aber nicht so mag, ist, wenn er den Teller nicht wegräumt oder den Klodeckel nicht runterklappt", gestand Heidi Klums (44) Ex-Schützling mit einem Schmunzeln im Gesicht. Wenn das mal nicht nach purer Harmonie klingt!

Eine Klitzekleinigkeit hat die Personality-Award-Gewinnerin dennoch zu beklagen: Es mangele an Platz! "Ich kriege ja schon viele Sachen und kaufe auch viele Sachen und er auch. Und jetzt machen wir auch noch YouTube. Das passt alles nicht in einen Raum", verriet sie.

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez mit Boyfriend Felipe

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez, ehemalige GNTM-Kandidatin

Florian Ebener/Getty Images Klaudia Giez beim GNTM-Finale

