Da hat sich Klaudia Giez (21) etwas in der Zeit vertan! In Finalshow von Germany's next Topmodel erhielt die aus der Sendung ausgeschiedene Kandidatin den "Personality"-Award. Ihre Freude über den Publikumspreis war riesengroß – und ihre Dankesrede entsprechend viel zu lang. Modelmama Heidi Klum (44) schnitt ihr da kurzerhand das Wort ab. In ihrer Instagram fasste Klaudia den Vorfall jetzt ganz humorvoll zusammen: "(Heidi, Anm. d. Red.) war halt wirklich im Hintergrund so: 'Eh, ehehe. Alles ist schön. Hihi, ich hasse Klaudia, hihihihi. Werd' endlich fertig.' Und ich so: 'Bla, bla, bla, bla, bla.'"



