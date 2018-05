Denise und Pascal Kappés sind erst seit 13 Wochen verheiratet, allerdings hängt der Ehe-Segen ziemlich schief bei den beiden. Der Grund: Der Berlin - Tag & Nacht-Star soll seine Liebste belogen haben. Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, behalten die Bald-Eltern jedoch für sich. Nachdem es so aussah, als würde die ehemalige Der Bachelor-Beauty ein Liebes-Aus in Betracht ziehen, stehen die Zeichen im Hause Kappés nun offenbar wieder auf Versöhnung – oder etwa nicht?

Denise ruderte kurz nach ihrer dramatischen Gefühlsausbruch auf Instagram mit ihren Anschuldigungen gegen ihren Gatten wieder etwas zurück. Nun erklärte die Berlinerin dem Schauspieler sogar öffentlich ihre Liebe und machte deutlich, dass sie um die Beziehung mit ihm kämpfen möchte. Obwohl das ziemlich nach Annäherung klingt, sind die Fans der TV-Stars von einem Liebes-Comeback nicht überzeugt: Rund 1.650 Promiflash-Leser (Stand: 27. Mai 2018, 20:00 Uhr) haben an der Umfrage teilgenommen und "nur" knapp 620 Stimmen (37,7 Prozent) glauben, dass sich Pascal und Denise wieder zusammenraufen werden.

Die Mehrheit, 1.029 Votes (62,3 Prozent), finden es schwierig nach Denise' Tränenausbruch die Situation einzuschätzen und können sich die zwei (noch) nicht wieder super-happy vorstellen. Während sich die einstige Kuppelshow-Kandidatin bereits schon mehrmals öffentlich zum Beziehungschaos geäußert hat, hüllt sich Pascal bisher in Schweigen.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz, Ex-Bachelor-Kandidatin

Evasteinbergerphotography Denise Kappés, Influencerin

Starpress / WENN.com Pascal Kappés und Denise Temlitz

