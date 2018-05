Prinz Christian (12) wird gelb! Die lustige Erfolgsshow "Die Simpsons" ist bekannt für ihre skurrilen Storys und Einfälle rund um die gleichnamige, ungewöhnliche Familie. Gerne holen die Produzenten dafür Prominente mit ins Boot und verwandeln diese in Zeichentrickcharaktere – die Liste ist endlos: How I Met Your Mother-Star Neil Patrick Harris (44), Musikerlegende Sting, Sängerin Katy Perry (33) und sogar Physikgenie Stephen Hawking hatten einen Gastauftritt! Jetzt kann sich dieser dänische Royal mit einreihen: Prinz Christian bekommt seine eigene Figur in der Comedyserie!

Die Simpsons-Family reist in der 20. Folge der 29. Staffel nach Dänemark – dort landen sie in Kopenhagen. Vor der königlichen Residenz Schloss Amalienborg trifft die kleine Lisa auf den Prinzen, der nun auch die typische gelbe Hautfarbe bekommen hat. Der skandinavische Royal trägt in der Episode ein rosa Shirt mit der dänischen Flagge darauf und fährt Skateboard. Seine Haare sind, nicht ganz wie in der Realität, hellblond – was vermutlich typisch dänisch aussehen soll. Homers Tochter verknallt sich sofort in den Thronanwärter und träumt gleich von einem Leben am Königshof. Ein Pärchen werden die Kids aber nicht in der Folge und die Simpsons reisen zum Schluss wieder ab nach Hause.

Der 12-Jährige ist mit seinem Charakter aber nicht das einzige Mitglied einer Königsfamilie, das bei den "Simpsons" auftrat: Auch Queen Elizabeth (92) bekam eine eigene Zeichentrickfigur! In der Folge "Die Queen ist nicht erfreut" aus der 15. Staffel der Show fährt Homer die Kutsche der britischen Königin um und bekommt dafür riesigen Ärger von ihr. Wie findet ihr es, dass Prinz Christian eine Rolle in der Serie bekommen hat? Stimmt ab!

Tim Riediger / Getty Images Prinz Christian von Dänemark

The Simpsons / Facebook Die Simpsons

Stefan Wermuth - WPA Pool /Getty Images Queen Elizabeth II. in London

