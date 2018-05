Jennifer Aniston (49) und Justin Theroux (46) kämpfen um ihre Lieblinge! Erst vor Kurzem gab das einstige Hollywood-Traumpärchen bekannt, sich scheiden zu lassen – nach gerade mal zwei Jahren Ehe. In einen Rosenkrieg artete die Trennung glücklicherweise bisher nicht aus. Bis auf dieses Streitthema: ihre Hunde. Vor rund einem Monat schien die Frage nach dem Sorgerecht für die Vierbeiner bereits geklärt, doch mit der Vereinbarung scheinen die beiden offensichtlich nicht zufrieden. Jennifer und Justin zoffen sich erneut um ihre gemeinsamen Haustiere!

Das will ein Insider jetzt RadarOnline verraten haben: "Das Sorgerecht für die Hunde ist eine der Schlüsselfragen in ihrer Scheidungsvereinbarung!" Dass Jennifer ihre Fellnasen über alles liebt, betonte der Friends-Star schon des Öfteren in verschiedenen Interviews. Auch ihr Exmann in spe ist ein großer Hundefreund, wie seine Follower an seinen zahlreichen Postings mit seinem Pitbull erkennen können. Trotzdem denken viele, dass er diesen Kampf aus einem anderen Grund gewinnen möchte: "Die meisten von uns glauben, dass Justin die Hunde nur als Druckmittel benutzt – wie manche Paare es mit ihren Kindern tun – um mehr Geld aus der Vereinbarung zu schlagen." Aber der Insider ist sich sicher, dass das nicht klappen wird: "Jennifer wird auf keinen Fall zulassen, dass er ihr Geld bekommt – oder ihre Strolche!"

Ganze vier Hunde hält das ehemalige Paar insgesamt: einen weißen Schäferhund, einen Pitbull-Mischling, einen Terrier und einen grauen Pitbull. Einer der vier wohnt bei Justin in New York und die restliche Rasselbande lebt aktuell bei der Schauspielerin in Los Angeles. Was glaubt ihr, wie sie das Problem klären werden? Stimmt ab!

Instagram / justintheroux Dolly, Clyde und Sophie

VALERIE MACON/AFP/Getty Images Jennifer Aniston und Justin Theroux beim Walk of Fame in Hollywood

Gabriel Bouys/ Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston

