Der Cast geht mit diesem Dreh an seine Grenzen! Schon seit Wochen machen die actionreichen Trailer Lust aufs große GZSZ-Mallorca-Special: Schüsse, wilde Schlägereien, spektakuläre Stunts und weitere Überraschungen stehen auf dem Programm. Ein spannender TV-Abend für die Zuschauer – harte Arbeit für die Schauspieler! Die Folge in Spielfilmlänge lässt sich nicht einfach aus dem Ärmel schütteln, im Gegenteil, für die Darsteller bedeutet das enorme Vorbereitungen.

Für Gamze Senol, die in der Serie Shirin Akinci verkörpert, waren die Dreharbeiten unter der spanischen Sonne eine sehr intensive Zeit. "Es ist nicht so wie in Berlin im Studio. Es ist kein Alltag, es ist etwas komplett Neues", verriet die Darstellerin im RTL-Interview. Vorbereitungen sind für die 25-Jährige bei solchen Szenen das A und O: "Weil sie halt so intensiv und so emotional sind. Ich persönlich trainiere meinen Körper, wärme meinen Körper auf, versuche, Ruhe zu finden [...] Es ist echt enorm anstrengend, die Emotionen so auf Anhieb herzustellen."

Gamzes Rolle Shirin übernimmt einen bedeutenden Part im Special. Während sich Shirin und John (gespielt von Felix von Jascheroff, 35) auf Mallorca immer näherkommen, taucht plötzlich ihr Noch-Ehe-Mann Erik (gespielt von Patrick Heinrich, 33) auf der Insel auf – und dieses Erscheinen könnte katastrophale Folgen haben...

MG RTL D / Sebastian Geyer Gamze Senol spielt Shirin Akinci bei GZSZ

MG RTL D / Benjamin Kampehl John (Felix von Jascheroff) und Shirin (Gamze Senol)

MG RTL D / Sebastian Geyer Shirin (Gamze Senol) und Erik (Patrick Heinrich) in der GZSZ-Spezialfolge

