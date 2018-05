Bei diesen Bildern bekommt der Begriff Blaublüter eine ganz andere Bedeutung. Seit 2011 sind Prinz William (33) und Herzogin Kate (36) Mann und Frau – gelten als Vorzeigepaar des britischen Königshauses. Anders als Williams Bruder Prinz Harry und dessen Frau Herzogin Meghan (36) waren William und Kate zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit allerdings schon fast zehn Jahre lang ein Paar – erlebten ihre wilden 20er miteinander. Jetzt kommt ans Licht: Beide haben es Mitte der 2000er zum Teil ordentlich krachen lassen!

Normalerweise treten der Herzog und die Herzogin von Cambridge stets wie aus dem Ei gepellt auf. Doch vor ihrer Hochzeit im Jahr 2011 ließen sie die royale Etikette des Öfteren mal schleifen. Der Beweis: Bilder einer feuchtfröhlichen Nacht aus dem Jahr 2007, die der Fotograf Max Butterworth jetzt in der britischen Zeitung The Sun veröffentlichte. Zu sehen: Kate in einem Taxi und William in einem Privatwagen – nach einer durchzechten Partynacht. Der Fotograf beschrieb den Moment so: "Ich glaube, sie erklärte dem Taxifahrer gerade die Richtung, als ich auf den Auslöser drückte. Prinz Harry und Prinz William stiegen kurz danach in eine Limousine des Königshauses."

Also sind Kate und William nicht die Einzigen, die ab und an mal zu tief ins Glas geguckt haben. Auch der einstige Party-Prinz Harry wurde vor vielen Jahren von dem Promi-Knipser Butterworth beim Verlassen eines Clubs abgelichtet – er konnte sich jedoch etwas besser zusammenreißen als sein Bruder und seine damalige Schwägerin in spe. Eines zeigen die Aufnahmen jedenfalls: Die Royals sind eben auch nur Menschen.

Chris Jackson/Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihrem dritten Baby

Anzeige

Middleton Family/Clarence House via GettyImages Herzogin Kate und Prinz William bei ihrem Abschluss 2005

Anzeige

Anthony Devlin-pool/Getty Images Prinz Harry in Botswana 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de