Seine Fotos gingen um die Welt! Alexi Lubomirski schoss die offiziellen Bilder bei der Traumhochzeit von Prinz Harry (33) und Herzogin Meghans (36)! Als professioneller Fotograf weiß er natürlich, worauf es beim perfekten Foto ankommt: das richtige Licht, das passende Objektiv, eine schöne Kulisse. Das Allerwichtigste ist jedoch der Gesichtsausdruck der Menschen vor der Kamera. Besonders bei Kindern muss man dafür manchmal tief in die Trickkiste greifen. Um den Mini-Royals ein Lächeln zu entlocken, benutzte er Süßigkeiten!

Wie Alexi Reuters in einem Interview verriet, bestach er Prinz George (4), Prinzessin Charlotte (3) und Co. beim Shooting mit bunten Schokolinsen: "Als ich rief 'Wer von euch mag Smarties' grinsten sie alle und streckten ihre Hände hoch." Direkt nach diesem Moment habe er die perfekten Schnappschüsse gemacht. Was man den Bildern aber nicht ansieht: Die Family und der Mann hinter der Kamera hatten nur 25 Minuten Zeit für alle Aufnahmen! Zum Glück war die Stimmung gut: "Alle haben nur gelächelt. Es war ein richtiger Familienmoment nach der Hochzeit. Manche Eltern versuchten ihre Kinder am Zappeln zu hindern, andere Onkel und Tanten unterhielten sich mit ihren Nichten und Neffen. Es war eine wirkliche Familie."

Alexi schoss auch die bezaubernden Pärchenbilder von Meghan und Harry: Das Ehepaar wirkt total zufrieden und sieht ganz vertraut aus. Die beiden lächeln auf den Schwarz-Weiß-Aufnahmen entspannt in die Kamera oder schauen sich tief in die Augen.

