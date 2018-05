Ungewohnte Klänge bei Sing meinen Song! Die aktuelle Staffel des Tauschkonzerts neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. In drei Wochen findet das große Finale statt, wo die Stars rund um Gastgeber Mark Forster (34) die Highlights in Duetten anstimmen. Bevor es so weit ist, dürfen sich die Fans auf den besonderen Abend mit Mary Roos freuen. Die 69-Jährige blickt nicht nur auf eine über 50 Jahre lange Karriere zurück, sondern bringt auch zum ersten Mal Schlager in die TV-Sendung. Doch wer wagt sich an welches Lied?

1968 veröffentlichte Rosemarie Schwab ihr erstes Album unter ihrem Künstlernamen – 18 Jahre bevor die jüngste SmS-Teilnehmerin Leslie Clio (31) überhaupt geboren wurde. An Marys Debüt "Geh nicht den Weg" wagt sich am Dienstag Judith Holofernes (41), wie VOX vorab verriet. Show-Küken Leslie performt mit "Arizona Man" den erfolgreichsten Hit ihrer Kollegin. Ob Alphaville-Star Marian Gold (64) dank "Schau dich nicht um" die heiß begehrte Konfettikanone bekommt und der Titel damit zum Song des Abends gekürt wird?

Gute Chancen hat sicher auch Rea Garvey (45) mit seinem Cover von "Aufrecht geh'n (I Walk Tall)". Mit dieser Nummer hatte Mary 1984 beim Eurovision Song Contest in Luxemburg den 13. Platz belegt. Dank "Amour Toujours (Morgens um 5)" schlägt Johannes Strate (38) zumindest teilweise französische Töne an und bindet sich für den Anlass sogar eine Fliege um. Show-Host Mark freut sich auch schon sehr auf seinen Auftritt. "Mary ist eine Legende", schwärmte der 34-Jährige. Ob er die Schlagergröße mit "Nur die Liebe lässt uns leben" überzeugen kann?

MG RTL D / Robert Grischek Rea Garvey, Leslie Clio und Judith Holofernes in der Show "Sing meinen Song"

MG RTL D / Markus Hertrich Johannes Strate bei "Sing meinen Song"

