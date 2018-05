Es ist die Überraschung des Tages: Brigitte Nielsen (54) ist ganz offenbar zum fünften Mal schwanger. Mit einem Foto auf ihrem Instagram-Account verkündete die Power-Blondine die frohe Botschaft jetzt höchstpersönlich. Ihrem kugelrunden Babybauch auf dem Bild nach zu urteilen, dürfte die Geburt sogar unmittelbar bevorstehen. Dass die gebürtige Dänin lange von weiterem Nachwuchs geträumt hat, ist übrigens kein Geheimnis. Schon 2017 gab sie in einem Interview zu: Sie will erneut Mama werden.

Vier Kinder hat sie bereits, jetzt könnte bald ein fünftes dazukommen. Am Montagmorgen teilte Brigitte einen Schnappschuss im Netz, der bei Fans für Schnappatmung gesorgt haben dürfte. Auf dem Foto sitzt sie lässig in einem Sessel, hält behutsam ihre üppige Babykugel in den Händen. Offenbar handelt es sich tatsächlich um ein aktuelles Bild. Denn: 2017 schwärmte sie im Gespräch mit Bunte ganz öffentlich von ihrem fünften Ehemann Mattia Dessi (39) und verriet: "Ein gemeinsames Baby ist unser Traum." Bereits seit zwölf Jahren sind die zwei ein Paar, eine lange Zeit, in der ihr Kinderwunsch unerfüllt blieb – bis jetzt?

Dass Brigitte mit ihren 54 Jahren biologisch nicht das optimale Alter hat, um schwanger zu werden, schien ihr bewusst gewesen zu sein. Damals offenbarte sie: "Momentan klappt es leider nicht und noch wollen wir keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen." Ob auf natürlichem oder künstlichem Wege – nur ein Jahr später scheint sich ihr großer Traum tatsächlich erfüllt zu haben.

