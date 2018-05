Gute Nachrichten für alle Gilmore Girls-Fans! Wie der Produzent der Serie bereits vergangenes Jahr ankündigte, wird die Kult-Show weitergehen: Nachdem der Comedy-Erfolg rund um Lorelai (Lauren Graham, 51) und Rory Gilmore (Alexis Bledel, 36) in den 2000ern über die Bildschirme flackerte, gab es im November 2016 eine vierteilige Fortsetzung. Nun soll bald das nächste Sequel gedreht werden – dieses altbekannte Gesicht wäre nach anfänglichem Zögern nun doch gerne wieder dabei: Milo Ventimiglia (40) verriet jetzt, dass er begeistert wäre, seine alte Rolle Jess Mariano wieder aufleben zu lassen!

Wie der Hottie Yahoo offenbarte, wäre er auch in den zukünftigen Folgen gerne mit von der Partie, falls man ihn fragen würde: "Also, es wird niemals ein 'Nein' geben." Die Fans würden sich über sein erneutes Auftauchen in der Serie sicherlich freuen – sein Charakter, der Badboy Jess, bandelte nämlich bereits mehrmals mit der süßen Rory an. Und die ist, wie sie im Schlusssatz der letzten Episode verriet, schwanger! Nach diesem riesigen Cliffhanger wollen die Zuschauer sicherlich erfahren, ob nicht vielleicht dieser lederjackentragende Charakter der Vater ist. Sollte Milo in dem Sequel mitspielen, stehen die Chancen dafür ja ganz gut.

Auch ohne mögliche Dreharbeiten für die erfolgreiche Gute-Laune-Serie steht der Kalifornier aber gerade vor der Kamera: In der Dramashow This Is Us spielt er seit 2016 den Hauptcharakter Jack Pearson. Seine Fans können den 40-Jährigen wieder ab Herbst diesen Jahres in der dritten Staffel im TV bewundern.

Kevin Winter / Getty Images Milo Ventimiglia und Alexis Bledel

Splash News Milo Ventimiglia

Instagram / mandymooremm "This Is Us"-Cast: Milo, Chris, Chrissy, Justin, Susan, Mandy & Sterling (v.l.)

