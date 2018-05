Statt einer heißen Partynacht ließ sie es ruhig angehen! Schon am 7. Juni ist es so weit: Der Ex-Bachelor-Kandidat Leonard Freier (33) und seine Liebste Caona treten in den Bund der Ehe ein. Vor der großen Hochzeit darf ein cooler Junggesellinnenabschied für die Blondine natürlich nicht fehlen – doch wer nun an eine wilde Feierei denkt, irrt sich: "Meine Frau hatte heute ihren Junggesellinnen-Abschied und sie ist schon zu Hause! Ganz artig Schatz!", amüsiert sich Leonard in seiner Instagram-Story über seine Zukünftige.



