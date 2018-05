Sie sind die Abräumer der elften Let's Dance-Staffel: Schauspielerin Julia Dietze (37) und ihr Profipartner Massimo Sinató (37) tanzten sich mit konstant guten Jurybewertungen bis ins Halbfinale. Kein Wunder, dass die beiden mittlerweile über einen eingefleischten Fanclub verfügen. Allen voran feuert vor allem eine das erfolgreiche Tanzteam an: Massimos Ehefrau Rebecca Mir (26). Selbst nach sieben Jahren Beziehung jubelt sie ihrem Liebsten aus der ersten Reihe zu.

"Ausziehen", dröhnte es am Freitag aus dem Publikum, nachdem Julia und Massimó die Zuschauer mit ihrem leidenschaftlichen Slowfox zu “I Just Want To Make Love To You” von Etta James vom Hocker gehauen hatten. Der Zuruf kam – welch Überraschung – von der Gattin des charmanten Halbitalieners. Jede Woche aufs Neue feuert sie ihren Schatz lautstark an. Der stetige Zuspruch seiner Traumfrau macht den 37-Jährigen selbstverständlich glücklich. "Mich freut es natürlich, dass ich sie nach sieben Jahren immer noch so begeistern kann. Alte Liebe rostet nicht und es ist schön, dass sie mir immer so viel Liebe schenkt. Sie ist ein großer Fan von uns und wahrscheinlich auch per SMS unsere größte Unterstützung", verriet er im Interview mit Promiflash.

Der Tänzer und das Model lernten sich 2012 bei "Let's Dance" kennen. Damals waren beide noch mit anderen Partnern liiert, wagten aber den Schritt eines Neuanfangs zu zweit. Vor der romantischen Kulisse eines Traumstrandes in Sizilien gaben sie sich im Sommer 2015 schließlich das Jawort.

Brian Dowling/Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató bei der Gianni Versace-Retroperspective-Eröffnung 2018

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Massimo Sinató und Julia Dietze in der 10. "Let's Dance"-Show

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Massimo Sinató und Rebecca Mir bei "Let's Dance" 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de