Langsam wird aus dem Mini-Babybäuchlein eine kleine Baby-Kugel! Vor knapp zwei Monaten ließ Kate Hudson (39) die Bombe sprichwörtlich platzen: Sie ist zum dritten Mal schwanger! Nach den Söhnen Ryder Russell (14) und Bingham Hawn (6) erwartet die Schauspielerin nun weiblichen Nachwuchs. Es ist das erste gemeinsame Kind mit ihrem Freund Danny Fujikawa. Zur Freude ihrer Fans dokumentiert die baldige Dreifach-Mama ihre Schwangerschaft regelmäßig mit Babybauch-Pics, die sie im Netz mit ihren Followern teilt. Und siehe da: Ihre Körpermitte wird immer runder!

Das findet vor allem die 39-Jährige selbst, wie sie in ihrem neuesten Instagram-Beitrag deutlicht macht: Zu dem Schwanger-Update schrieb sie: "Sie wird größer." Dazu postete sie ein Foto von sich, wie sie gemütlich in einem Rollkragenpullover auf der Couch liegt. Für den Schnappschuss hob sie ihren Pulli hoch, sodass ihr wachsender Babybauch gut zu sehen ist – inklusive Abdruck eines roten Kussmundes. Wer die Markierung hinterlassen hat, eröffnete die Kurzhaar-Blondine ebenfalls in dem Social-Media-Beitrag: "Tante Sophie Lopez hat uns vor der Anprobe einen Kuss auf dem Bauch hinterlassen." Sophie ist Kates langjährige Stylistin und Freundin.

Auch wenn sich Kate über ihre erneute Schwangerschaft freut – das erste Trimester war alles andere als ein Zuckerschlecken für die "Fremd Fischen"-Darstellerin: "Man sagt, dass einen Mädchen kränker machen und bei mir stimmt das. Es war bisher interessant", erzählte sie gegenüber dem US-Magazin People. In ihren zwei vorherigen Schwangerschaften sei sie in den ersten drei Monaten nicht so krank gewesen.

