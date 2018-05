ist Dominik Bruntner (25) etwa wieder in love? Erst im März gab der Mister Germany von 2017 bekannt: Nach nur wenigen Wochen auf Wolke sieben war schon wieder alles aus mit Ex-Freundin Lena Bröder. Doch ist er knapp drei Monate nach der Trennung jetzt tatsächlich wieder vergeben? Auf Mallorca wurde Dominik nun schmusend mit einem Playmate gesichtet – und sie ist keine Unbekannte!

Verliebte Blicke und innige Umarmungen am Strand – auf Mallorca sprühen definitiv die Funken! Doch mit wem kuschelt der 25-Jährige hier so vertraut? Die Frau an seiner Seite ist das Kölner Playmate Tanja Brockmann – doch die ist nicht seine feste Freundin. "Ich glaube, JEDE Frau findet Dominik richtig attraktiv. Das ist ja schon ein richtig heißes Kerlchen. Wir sind beide für einen Videodreh gebucht worden. Wir spielen ein Liebespaar", klärte die 30-Jährige im Bild-Interview auf. Wäre das Nacktmodel Single, wäre sie einer Liebelei mit Dominik allerdings nicht abgeneigt: "Mit Dominik fliegen schon mal schnell die Funken. Für eine Liebesbeziehung zwischen uns hat es jetzt aber nicht gereicht."

Auch der gebürtige Hochdorfer ist ganz angetan von seiner weiblichen Spielpartnerin: "Es hat megagut gepasst und gut funktioniert. Ich bin froh, dass ich Tanja als Drehpartnerin habe." Dennoch ist er noch solo unterwegs, wie er vor Kurzem auch im Promiflash-Interview verriet: "Ich bin glücklicher Single aktuell. Ich möchte jetzt erst mal nur Karriere machen, aber wenn sich etwas ergibt, warum nicht?"

Mathis Wienand/Getty Images for Platform Fashion Tanja Brockmann, Playmate

Instagram / tanjabrockmannofficial Tanja Brockmann, Playmate

Getty Images / Hannes Magerstaedt Dominik Bruntner beim Oktoberfest 2017

