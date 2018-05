Darf sich die Unter uns-Familie bald über ein weiteres Mitglied freuen? Seit drei Jahren sind die Serienstars Patrick Müller (30) und seine Frau Joy Lee Juana Abiola-Müller (26) Eltern der kleinen Loki. Die Turteltauben genießen die Zeit mit ihrem Lockenkopf in vollen Zügen – ob Nachwuchs Nummer zwei da wohl schon in Planung ist? "Nee. Aber da sind wir auch keine Typen für, wir planen nicht", verriet Patrick jetzt im Promiflash-Interview in Köln.



