Jetzt sieht sie nicht nur etwas, sondern spürt es auch! Bibi Heinicke (25) ist in der 23. Schwangerschaftswoche. Nachdem es lange gedauert hatte, bis ihr Babybauch zum Vorschein gekommen war, trägt sie mittlerweile ganz stolz eine kleine Kugel vor sich her. Und in der geht es nicht mehr nur ruhig zu: Fröhlich teilte die werdende Mama ihren Fans mit, dass ihr Sohn schon kleine Tritte verteilen würde.

In einem Instagram-Video ist Bibis Langzeitfreund Julian Claßen (25) dabei zu sehen, wie er sachte in ihren Bauch piekst. Damit will der 25-Jährige offenbar sein Kind zu kleinen Faustschlägen oder Stramplern animieren, denn die blonde YouTube-Bekanntheit schrieb dazu: "Ganz oft drückt er zurück." In dem kurzen Clip ist die Bewegung für ihre Zuschauer aber leider nicht zu sehen.

Nachdem Bibi und Julian monatelang ein Geheimnis aus ihrer Elternschaft gemacht hatten, teilen sie nun umso mehr Informationen mit ihren Followern. Zuletzt berichtete das Influencer-Pärchen von seinem letzten Besuch beim Frauenarzt, bei dem sogar das Gesicht ihres kleinen Jungen schon zu sehen gewesen sein soll.

