Lange hielten Bibi Heinicke (25) und ihr Langzeitpartner Julian Claßen (25) ihr großes Geheimnis unter Verschluss. Dann verkündete das YouTuber-Paar vor wenigen Wochen die frohe Botschaft: Sie werden Eltern. Doch obwohl der Netzstar schon im sechsten Schwangerschaftsmonat ist, sieht man das seinem Körper noch kaum an. Jetzt gab Bibi ganz stolz ein erneutes Bump-Update – und mittlerweile hat sie eine süße kleine Babykugel bekommen.

Auf ihrem neuesten Instagram-Pic beweist die 25-Jährige nun ganz humorvoll, dass da ein kleines Früchtchen in ihr heranwächst. Umgeben von unterschiedlichem Obst und zwei Kirschen über ihren Bauch haltend, ließ sie sich ablichten. "So langsam sieht man etwas", kommentierte Bibi die Momentaufnahme und gab ihren Fans gleich noch weitere Infos über ihre Schwangerschaft. Sie werde nun noch einen Ultraschall machen lassen und freue sich sehr, ihren kleinen Racker darauf zu sehen. "Habe mich selten so auf einen Arzttermin gefreut", erzählte die Blondine weiter.

Aber die zukünftige Mama hält ihre Fans nicht nur über ihr Bäuchlein auf dem Neuesten. Zusammen mit dem werdenden Papa machte sie auch das Babygeschlecht öffentlich: Die beiden erwarten einen Jungen. Für das Verkündungsvideo statteten die zwei ihr Zimmer komplett mit blauen Dekoelementen aus.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, Webstars

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTube-Stars

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

