Als einziger Hahn im Korb der übrigen Let's Dance"-Chicks beweist Moderator Ingolf Lück (60) an der Seite seiner Profipartnerin Ekaterina Leonova (31) Woche für Woche sein tänzerisches Talent. Der Comedian wirbelte die brünette Beauty sogar bis ins Halbfinale. Die Chance auf den Titel "Dancing Star 2018" ist für das Duo alles andere als aussichtslos – vor allem mit Ekats Gabe, gelegentliche Patzer so gut zu überspielen. Gegenüber Promiflash verriet sie, was in einer der zwei Performances in der zehnten Liveshow geschehen ist.

Während ihres Sowfoxes zu "Always Look On The Bright Side Of Live" von Eric Idle passierte den "Tanzmäusen", wie sich Ingolf und Ekat scherzhaft nennen, ein kleines Malheur: Die 31-Jährige blieb mit ihrem langen Kleid am Schuh hängen. Die beiden ließen sich von dem Missgeschick aber keinesfalls aus der Ruhe bringen. Dass das Publikum nichts mitbekommen hat, war einzig und allein der Professionalität des Coaches zu verdanken. "Du darfst deinem Tanzpartner nicht das Gefühl geben, dass jetzt etwas in Gefahr ist. Wenn man Profi ist, muss man mit diesen Sachen umgehen können. Es war natürlich ein bisschen gefährlich, aber gut, dass es funktioniert hat", erzählte sie im Interview mit Promiflash.

Auch jenseits des Parketts gibt sich die schöne Tänzerin professionell – im wahrsten Sinne des Wortes. Neben dem knallharten Training drückte die Rhythmus-Queen in den vergangenen Monaten zusätzlich noch die Schulbank – ihren Masterstudiengang BWL schloss sie mit der Bestleistung "sehr gut" ab. Sollte sie jetzt zum zweiten Mal in Folge den "Let's Dance"-Sieg für sich verbuchen können, wäre 2018 für sie ein Erfolgsjahr!

Florian Ebener/Getty Images "Let's Dance"-Profi Ekaterina Leonova und Comedian Ingolf Lück

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images) Die "Tanzmäuse" Ekaterina Leonova und Ingolf Lück bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Profi-Tänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de