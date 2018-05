Vor genau 15 Jahren erblickte Reality-Star Davina Shakira Geiss (15) das Licht der Welt – und eine Person könnte nicht stolzer auf sie sein: Mama Carmen Geiss (53)! Die Reality-Soap-Darstellerin unterstützt das Geburtstagskind und ihre kleine Schwester Shania (13), wo sie nur kann – vor Kurzem durfte sich Davina sogar schon über ein eigenes Auto freuen. Jetzt gratuliert die Millionärsgattin mit besonders lieben Worten ihrer Erstgeborenen via Social-Media!

"Hallo mein Schatz, heute vor 15 Jahren durfte ich dich in meinen Armen halten! Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz", schreibt die Ehefrau von Unternehmer Robert Geiss (54) auf Instagram. Auf dem dazugehörigen Foto ist zu sehen, wie erwachsen Davina mittlerweile wirkt. Die Zweifach-Mama wünscht ihrer Tochter für die Zukunft nur das Beste und verspricht, immer für ihren Spross da zu sein.

Pläne gibt es bereits reichlich für die kommenden Jahre: Während Shania sich als Model auf den Laufstegen der Welt sieht, möchte Geburtstagskind Davina lieber in den eigenen vier Wänden vor der Kamera stehen. Denn das TV-Sternchen strebt eine Karriere als YouTuberin an. Ob sich Davina zum B-Day über eine schöne Vlogging-Kamera oder etwas ganz anderes freuen darf, verriet Mama Carmen in ihrem Post allerdings nicht.

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss im Juni 2017

RTL II Carmen Geiss mit ihren Töchtern Shania und Davina

Instagram / davinageiss_ Davina Geiss mit Leopardenöhrchen

