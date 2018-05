Am Dienstag konnten sich die GZSZ-Fans mal wieder über eine Folge in Spielfilmlänge freuen. Die Schauspieler zog es für eine Geburtstagsparty nach Mallorca, doch die ausgelassene Feier wurde zu einem blutigen Albtraum. Auslöser für das Drama: Shirin, gespielt von Gamze Senol. Im September 2017 tauchte sie das erste Mal im Kolle-Kiez auf, so dass die Hauptrolle im GZSZ-Special eine echte Ehre für sie ist! Serien-Star Valentina Pahde (23) weiß bestimmt genau, wie sich Gamze bei den Dreharbeiten gefühlt hat. Ihre Rolle Sunny Richter stand vergangenes Jahr im Mai im Mittelpunkt einer Spezialfolge. In einem Interview hat Gamze verraten, wie sie den besonderen Dreh erlebt hat!

"Es ist natürlich mega-aufregend, als neue 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten'-Schauspielerin bei so einem Riesen-Special dabei zu sein, in einem anderen Land und es ist eine Ehre für mich. Es macht mir Mega-Spaß", plauderte Gamze im RTL-Interview aus. Eigentlich war ihre Rolle anfangs sogar nur als Gastauftritt angelegt. "Sie hat sich so gut etabliert und kam so gut an, dass sich die Schreiber die Rolle viel länger vorstellen konnten", sagte sie gegenüber Promiflash. Und ein Ende mit der temperamentvollen Shirin ist erst einmal nicht in Sicht.

Während in der Serie heute John (Felix von Jascheroff, 35) und Erik (Patrick Heinrich, 33) um Shirins Herz kämpfen, waren vor einem Jahr Chris (Eric Stehfest, 28) und Felix (Thaddäus Melinger) Konkurrenten. Ihr Objekt der Begierde war aber die blonde Sunny. Ob eine Folge in Spielfilmlänge oder nicht, eine Sache wird sich wohl nie ändern: Die Ladys verdrehen den Männern reihenweise den Kopf! Welches Special hat euch besser gefallen? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

