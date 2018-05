Für Johannes Haller ist das Liebesabenteuer unter der thailändischen Sonne leider vorbei. Nachdem der Münchener in vergangene Woche bei Bachelor in Paradise mit Singlelady Svenja von Wrese auf Tuchfühlung gegangen war, waren ihm die Avancen der Blondine in der jüngsten Episode plötzlich zu viel. Die verschmähte Kandidatin fackelte nicht lange und fand recht schnell in Neuzugang Michael Bauer (27) einen neuen Flirt-Partner. Bei der Entscheidung ging Johannes also leer aus. Traurig ist er über seinen Exit aber offensichtlich nicht.

Auf seinem Instagram-Account rechnet der Hobbysegler nun mit dem Kuppelformat und seiner einstigen Herzdame ab: "Meine Güte, was ein TV Zirkus! Freue mich immer sehr auf diese Abenteuer, freue mich aber auch, wenn es vorbei ist. Coole Leute kennengelernt und das Paradies war eine weitere Erfahrung für mich. Svenja, du hast die Richtige Entscheidung getroffen, only the real ones survive." Versteckt sich in diesem Statement etwa ein Seitenhieb gegen die hübsche Kosmetikerin? Immerhin war Johannes nach dem Korb recht schnell ersetzt worden.

Vielleicht nimmt der ehemalige Bachelorette-Kandidat seinen Rauswurf aber auch nur so gelassen, weil er mittlerweile längst vergeben ist. Aktuelle Fotos beweisen, dass der Rosenbruder in den vergangenen Wochen viel Zeit mit Kuppelshow-Kandidatin Yeliz Koc verbracht hat. Die beiden sollen zusammen auf Mallorca geurlaubt haben. Ob die beiden Singles ihren schüchternen Flirt vom Staffelbeginn nun fortsetzen?

Alle Infos zu "Bachelor in Paradies" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Svenja von Wrese bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Promiflash Yeliz Koc und Johannes Haller

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc, Teilnehmer bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de