Rapper, Schauspieler und jetzt Barkeeper? Snoop Dogg (46) hat in den vegangenen 30 Jahren eine enorme Karriere hingelegt. An der Seite von Dr. Dre (53) und 2Pac (✝25) etablierte sich Snoop zu einer der absoluten Größen in der Hip-Hop-Szene, seine Alben wurden nicht selten mehrfach mit Platin ausgezeichnet. Sein neuester Erfolg hat jedoch mal so gar nichts mit Musik zu tun – zumindest auf den ersten Blick! Der Musiker ließ sich nämlich von seinem 90er Jahre Hit "Gin & Juice" inspirieren: Er mixte den weltweit größten Gin-Cocktail – und kam dafür ins Guinness-Buch der Rekorde!

Seinen erfolgreichen Weltrekordversuch startete der 46-Jährige aber nicht allein. Zusammen mit seinem Rapper-Kollegen Warren G. und dem Starkoch Michael Voltaggio mixte Snoop Dogg einen 1,5 Meter hohen Cocktail – passend mit Jumbo-Sonnenschirm und riesigem Strohhalm. Wie die Zeitung Mercury News berichtet, seien für den Riesendrink ganze 180 Flaschen Gin, 154 Flaschen Aprikosenbrandy und 38 Packungen Orangensaft nötig gewesen. Im Endeffekt hatten die Hobby-Barkeeper so einen 550-Liter-Cocktail kreiert.

Für seine gigantische Erfrischung – und den dadurch erzielten Rekord – erhielt der Mariuhana-Liebhaber am Ende eine Guinness-Buch-Plakette. Die präsentierte er gleich stolz seinen 23 Millionen Instagram-Followern. Was haltet ihr von Snoop Doggs Rekordversuch? Stimmt ab!

Instagram / chefhkeller Snoop Dogg bei seinem Weltrekordversuch

Anzeige

Rich Fury/Getty Images for Coachella Snoop Dogg beim Coachella Valley Music And Arts Festival

Anzeige

David Livingston/Getty Images Snoop Dogg beim "PrettyLittleThing x Karl Kani"-Event in Los Angeles

Anzeige

Was haltet ihr von Snoop Doggs Rekordversuch? Total witzig! Was für eine Verschwendung! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de