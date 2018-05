Da ist jemand happy! Die britische Musikerin Cher Lloyd (24) erlebt gerade wohl die aufregendste Zeit ihres Lebens. Die ehemalige The X-Factor-Kandidatin ist zwar Chart-Erfolge und die große Bühne gewohnt. All das wird aktuell jedoch von einem kleinen, neuen Erdenbürger in den Schatten gestellt: Cher ist vor wenigen Tagen zum ersten Mal Mutter geworden. Jetzt teilte die Ehefrau von Friseur Craig Monk den allerersten Mama-Tochter-Schnappschuss mit ihren Fans.

Nur drei Tage nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Delilah-Rae postete die stolze Neumama einen ersten Schnappschuss auf Social Media. Auf dem Bild ist das Neugeborene in einem rosafarbenen Strampler zusammen mit einem flauschigen Kuscheltier-Freund zu sehen. Nach dem ersten offiziellen Pic zeigte sich Cher jetzt mit ihrem Kind in ihrer Instagram-Story. Das Bild beweist: Die Musikerin ist gerade einfach nur glücklich. Breit grinsend schaut sie ihren Followern entgegen – auf ihrer Brust liegt seelenruhig die kleine Delilah.

Cher und Craig ließen sich nach ihrer Hochzeit Zeit mit dem Kinderkriegen. Das Couple gab sich bereits im Jahr 2013 das Jawort. Was meint ihr, werden die beiden mit dem nächsten Kind wieder ein paar Jahre warten? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / cherlloyd Delilah-Rae, Tochter von Cher Lloyd

Instagram / cherlloyd Delilah-Rae

Instagram / cherlloyd Craig Monk und Cher Lloyd

