Stimmt das oder ist es nur eine ausgeklügelte Taktik des Verteidigers? Vergangene Woche hatte sich der US-Filmproduzent Harvey Weinstein (66) der Polizei in New York gestellt, nachdem ihm vorgeworfen wurde, Schauspielerin Lucia Evans zum Oralsex gezwungen sowie eine zweite, bislang anonyme Frau vergewaltigt zu haben. Inzwischen wurde gegen den Hollywood-Mogul offiziell Anklage erhoben. Allerdings könnte es in dem bevorstehenden Prozess zu einer überraschenden Wende kommen. Denn Weinsteins Anwalt behauptet: Sein Mandant und die anonyme Dame sollen lange Zeit ein Paar gewesen sein!

Laut einem Bericht der New York Times gab der Anwalt des prominenten Filmproduzenten, Benjamin Brafman, nach einem Treffen mit dem zuständigen Richter vor der Presse bekannt, dass er die Identität der Klägerin nicht aufdecken werde – und fügte hinzu: "Meiner Einschätzung nach ist das ein außergewöhnlicher Fall, in dem das einzige Vergewaltigungsopfer, das Mr. Weinstein der Vergewaltigung bezichtigt, jemand ist, mit dem er zehn Jahre lang eine einvernehmliche sexuelle Beziehung hatte." Mit diesem Statement hatte wohl keiner der anwesenden Reporter gerechnet.

In den vergangenen Monaten warfen Dutzende Frauen dem 66-Jährigen sexuelle Belästigung, Nötigung und nicht einvernehmlichem Geschlechtsverkehr vor – die meisten Anschuldigungen sind allerdings verjährt. Nachdem sich Weinstein der Polizei gestellt hatte, befindet er sich nun nach einer Kautionszahlung wieder auf freiem Fuß. Er wird allerdings überwacht und musste seinen Pass abgeben. Die nächste Gerichtsanhörung soll am 30. Juli stattfinden.

