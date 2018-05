Angelo Kelly (36) und seine Geschwister waren vor in den 90er Jahren mit gemeinsamen Stücken als Kelly Family in den größten Stadien Europas unterwegs. Heute hat sich ein Teil der Gruppe nach jahrelanger Pause wieder auf der Bühne zusammengetan, allerdings sind unter anderem Paddy (40) mit seiner Erfolgs-CD "iD", Maite (38) und Schlagzeuger Angelo mittlerweile auch solo in den Charts vertreten. Nun gibt der schelmische Fünffach-Vater zu: Er versteckt gerne mal die Scheiben seiner Geschwister im Plattenladen – und stellt seine dafür gut sichtbar auf!

Wenn der 36-Jährige in ein Musikgeschäft geht, suche er regelmäßig auch das Fach, in dem seine Alben stehen. Wenn sie hinter denen seiner musikalischen Angehörigen platziert sind, packe er sie prompt nach vorn. "Die CDs meiner Geschwister tue ich dann irgendwo zu den Hörspielen", verriet Angelo verschmitzt in der Radio-Bremen-Talkshow 3nach9, wo er am Freitag seinen ersten TV-Auftritt mit seinem Sohn Gabriel hatte.

Bei dem Erfolg, den die Kellys 2.0 derzeit mit ihrer Comeback-Platte "We Got Love" feiern, wird jedoch klar: Den Fans haben nicht nur die Solo-Projekte gefallen, sie haben vor allem auf die Reunion gewartet. Bei über 500.000 verkauften CDs und 40 ausverkauften Konzerten hat Angelo momentan wahrscheinlich kaum noch eine freie Minute, um die Waren in Elektrogeschäften umzuordnen.

Brian Dowling/Getty Images Michael Patrick Kelly beim Tribute to Bambi

Anzeige

Helen Sobiralski/Universal Music Group The Kelly Family 2017

Anzeige

Cinamon Red/WENN.com Angelo Kelly bei "Willkommen bei Carmen Nebel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de