Vor wenigen Wochen verkündete Bibi Heinicke (25) auf ihrem YouTube-Kanal ihre Schwangerschaft. Zusammen mit ihrem Freund Julian Claßen (25) erwartet die Netzberühmtheit einen Jungen. Seitdem die Vloggerin ihre süße News mit der ganzen Welt teilte, hält sie ihre Community jetzt mit vielen Babyupdates auf dem Laufenden. So erzählte Bibi erst kürzlich in ihrer Instagram-Story von ihrem Besuch beim Frauenarzt und verriet putzigen Neuigkeiten von der Ultraschalluntersuchung: "Man hat halt echt irgendwie so ein richtiges Gesicht gesehen und alles."



