Wie die Zeit vergeht! Ex-DSDS-Kandidatin Lisa Bund feiert heute ihren 30. Geburtstag! Dabei scheint es gar nicht so lange her zu sein, dass die Blondine in der vierten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" mitgemacht hatte. Damals landete sie mit ihrer Hammer-Stimme hinter Mark Medlock (39) und Martin Stosch auf dem dritten Platz – zu diesem Zeitpunkt war sie süße 18 Jahre alt. Inzwischen ist Lisa eine verheiratete Frau – aber wie läuft es momentan beruflich für die Frankfurterin?

Pünktlich zu ihrem Ehrentag gab sie Promiflash ein Update: "Ich bin beruflich im Moment ganz, ganz viel unterwegs. Hauptberuflich mache ich das Singen. Ich muss sagen, ich liebe meinen Job. Ich habe mich auf Hochzeiten spezialisiert und mache Leute am schönsten Tag in ihrem Leben mit meinem Gesang glücklich." Das Rampenlicht vermisst die Dschungelcamp-Teilnehmerin von 2013 nicht: Die große Bühne sei zwar toll gewesen, aber sie wolle das nicht gegen das eintauschen, was sie momentan habe.

Im Interview verriet sie außerdem, wie sie ihren Ehrentag verbringen wird – die Feierlichkeiten zu ihrem runden B-Day fingen bereits gestern an: "Ich habe mit meinen besten Freundinnen reingefeiert. Heute ist die Familie dran und wir gehen lecker essen." Es sei ein toller Geburtstag mit vielen kreativen Geschenken, obwohl sie mehrfach gesagt habe, dass sie sich keine Präsente wünsche. "Na ja, so sind halt meine Liebsten", resümierte Lisa.

Sebastian Lasse / Freier Fotograf / Getty Images Lisa Bund bei DSDS 2007

Instagram / lisa.bund Lisa Bund und ihr Ehemann Sharia bei ihrer Hochzeit

privat Lisa Bund bei ihrem 30. Geburtstag

