Brody Jenner (34) ist tief enttäuscht von Caitlyn Jenner (68)! Der Sohn von Linda Thompson und des Transgender-Stars hält nicht viel Kontakt mit seinem Vater, seit er (damals noch Bruce) die Familie verließ und später dann Kris Jenner heiratete. Der "Hills"-Star fühlte sich damals von ihm vernachlässigt. Trotzdem lud das Male-Model seinen Dad zu seiner anstehenden Hochzeit mit Kaitlynn Carter ein. Aber die 68-Jährige hat andere Pläne: Caitlyn wird wegen eines Businesstermins nicht zu Brodys Hochzeit erscheinen!

Wie ein Insider dem Onlinemagazin TMZ verriet, soll der Jenner-Spross sehr betroffen sein von der Absage. Das Transgender-Sternchen habe ihm ein sehr lukratives Meeting, das sie nicht verpassen will, als Grund genannt. Diese Erklärung habe Brody ziemlich wütend gemacht: Er und Caitlyn hätten daraufhin hitzig diskutiert – mit dem Ausgang, dass sich der Sechsfachvater gegen das Event und für den Karrierepush entschieden habe. Söhnchen Brody sei entsetzt über das egoistische Verhalten des Keeping up with the Kardashians-Stars.

Auch seine Halbschwestern Kylie (20) und Kendall Jenner (22) werden nicht zur Zeremonie erscheinen – sie hätten nicht einmal auf die Einladungen von Brody und seiner Liebsten geantwortet! Scheinbar wird keiner aus der Familie rund um Caitlyn erscheinen. Die Hochzeit soll in den nächsten Tagen stattfinden. Wann genau, hat das Paar nicht öffentlich bekannt gegeben.

Instagram / kaitlynn_carter Brody Jenner und Kaitlynn Carter auf ihrer Verlobungsparty

Anzeige

Jackson Lee / Splash News Caitlyn Jenner in New York

Anzeige

Frazer Harrison / Getty Brody Jenner bei einer Party von VH1

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de