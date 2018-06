Der Sommer kann kommen! Bei aktuellen Temperaturen von um die 30 Grad in weiten Teilen Deutschlands ist es wohl kein Wunder, dass auch bei den nationalen Promis bereits jetzt echtes Summer-Feeling aufkommt. Da sich beim Launch der neuen Douglas-Kampagne in Berlin alles um das Thema Beauty gedreht hat, hat Promiflash gleich mal bei den Beautys auf dem Red Carpet nachgefragt: Was sind die Schönheits-Must-haves der kommenden warmen Monate? Bei Caro Daur (23), Fata Hasanović (23) und Paola Maria ist von Rasierern bis Wassersprays wirklich alles dabei!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de