Vor einigen Wochen war Stefanie Giesinger (21) häufiger im Krankenhaus als auf den Laufstegen dieser Welt. Aufgrund ihrer Krankheit, sie leidet an dem sogenannten Kartagener-Syndrom, musste sich die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2014 einmal mehr unters Messer legen. Jetzt gab Steffi in ihrer Instagram-Story erneut ein Update zu ihrer OP-Narbe. Seit dem ersten Tag dokumentiert das Werbegesicht den Heilungsverlauf seiner Wunde und zeigt der Community die ungeschönte Wahrheit!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de