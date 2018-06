Seit ihrem Germany's next Topmodel-Sieg ist Toni Dreher-Adenuga (18) selbst deutschlandweit bekannt – dass andere Promis sie kennen, flasht die Stuttgarterin aber immer noch! Und dann ist es auch noch einer ihrer liebsten TV-Stars, der über sie spricht: Klaas Heufer-Umlauf (34) witzelt in seiner Late-Night-Show über die Model-Sendung und die begeisterte Zuschauerin Toni, die ihn nun persönlich in seinem Format besuchen will, kann es kaum fassen. "Plötzlich sagt er meinen Namen! Und ich so… Oh mein Gott, ich raste aus! Ich bin grade echt so am Schwitzen", schildert sie ihren Instagram-Fans in einer Story. Über die GNTM-Jokes von Carolin Kebekus (38) konnte Toni vor ein paar Tagen dagegen nicht lachen und warf ihr sogar Bodyshaming vor.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de