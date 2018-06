Unglaublich, aber wahr: Heidi Klum ist schon 45 Jahre alt! Erst am Freitag feierte die Germany's next Topmodel-Chefin ihren Geburtstag. In ihrer Instagram-Story gewährte das Model ihren Followern vor Kurzem tiefe Einblicke. Die America's Got Talent-Jurorin freute sich in einem Clip über den Start der mittlerweile 13. Staffel. In einem knappen silbernen Kleid zeigte Heidi (45) dabei auch "Hans" und "Franz" – ihre Brüste.



