GNTM-Kandidatin Julianna hat es nicht auf das Harper's Bazaar Cover geschafft – sie wurde in der Castingshow mit Heidi Klum (45) nur Zweite. Der Weg bis ins Finale kostete den Lockenkopf viel Anstrengung und auch wertvolle Beziehungszeit mit ihrem Freund Björn. Trotzdem hat das junge Paar diese Geduldsprobe gut überstanden, mehr noch: Die Topmodelkandidatin zeigt sich in diesen Tagen verliebter denn je. Jetzt postete Julianna eine süße Liebeserklärung an ihren Schatz!

Die Beauty veröffentlichte vergangenen Mittwoch ein heißes Selfie auf Instagram und richtete sich darunter mit einer romantischen Botschaft an ihren Boyfriend: "Ich fühle mich am Schönsten, wenn ich geliebt werde. Björn, du gibst mir Selbstvertrauen und das Gefühl, dass ich alles schaffen kann, wovon ich träume." Auch Julies Freund widmete ihr seine aktuellen Beiträge auf der Social-Media-Plattform. Mit liebevollen Zeilen versicherte er der schönen 20-Jährigen immer wieder, dass er furchtbar stolz auf sie sei. Das Pärchen wirkt überglücklich!

Die Turteltauben haben mittlerweile viele gemeinsame Fans, die total begeistert sind, dass ihre Beziehung trotz der lang andauernden Trennung gehalten hat – sie haben den beiden sogar einen "Pärchenhashtag" verpasst, der sich aus ihren Namen zusammensetzt: "#björnana, Ihr seid so süß, bitte bleibt zusammen!" , "Ihr zwei seid die Sieger der Herzen, toll, wie Björn für Julianna da ist", zeigten sich einige Follower hingerissen von der jungen Liebe.

Instagram / julianna.topmodel.2018 Björn und Julianna, April 2018

Instagram / julianna.topmodel.2018 GNTM-Kandidatin Julianna mit ihrem Freund Björn

Instagram / julianna.topmodel.2018 GNTM-Finalistin Julianna und ihr Freund Björn

