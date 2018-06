Ist es damit jetzt zumindest Social-Media-offiziell? Seit Wochen kursieren süße Liebesgerüchte um Niall Horan (24) und Hailee Steinfeld (21). Immer wieder wurden die Musiker zusammen gesehen. Dabei sollen sie nicht nur freundschaftlich miteinander umgegangen sein, sondern auch wie zwei Verliebte geturtelt haben. Jetzt tauchte ein neues Foto auf, das sie vertraut zusammen zeigt – und ihre Fans hoffen jetzt auf die lang ersehnte Bestätigung ihrer Beziehung.

Ein Supporter teilte die gemeinsame Aufnahme von Niall und Hailee auf Instagram und löste damit eine Welle der Begeisterung aus. Die BBC Radio 1-Produzentin Fiona Hanlon war bei dem Event, auf dem das Bild entstanden war, angeblich auch dabei und soll laut Daily Mail beobachtet haben, wie sich die zwei sogar geküsst hätten.

Außerdem wurden der Ex-One Direction-Star und die 21-jährige Schauspielerin in einer Bar in West Hollywood entdeckt, in der sie sich eindeutig nicht wie Buddys verhalten hätten. "Niall hatte einen Arm um Hailee gelegt und sie hielten Händchen. Sie sahen definitiv wie ein Paar aus", zitierte das Online-Magazin eine Quelle.

Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia Sänger Niall Horan beim KISS FM's Jingle Ball 2015

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Hailee Steinfeld, Sängerin

Araya Diaz / Getty Images, WENN.com Hailee Steinfeld und Niall Horan

