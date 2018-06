Auch am kommenden Mittwoch dreht sich das Flirt-Karussell bei Bachelor in Paradise munter weiter. Nachdem in der vierten Episode gleich drei Männer ihre Koffer packen mussten, gibt es nun wieder weibliche Neuzugänge: Neben Janika Jäcke (29) zieht auch Annika Körner in die Single-Villa ein. Insel-Hottie Philipp Stehler (29) scheint die Dame bereits zu kennen und ist nicht sonderlich begeistert: Bedeutet die Beauty etwa Ärger?

Promiflash hakte bei Leonard Freier (33) nach. Schließlich war sie eine der 20 Frauen die 2016 in seiner Der Bachelor-Staffel um ihn gebuhlt haben und da hat er sie doch bestimmt etwas besser kennengelernt oder? "Leider fällt mir zu Annika so rein gar nichts mehr ein. Kein gutes Zeichen! Mal schauen, wie lange sie drin bleibt", lautet das Urteil des einstigen Rosenkavaliers. Na ja, so ganz verwunderlich sind seine Erinnerungslücken nicht, denn die 30-Jährige musste die Kuppelshow schon nach der ersten Nacht der Rosen wieder verlassen.

Aber vielleicht hat sie im zweiten Anlauf ja mehr Glück. Zumindest gibt sich Annika im Vorfeld der Dreharbeiten ziemlich optimistisch und beschreibt sich im RTL-Interview selbst als "positiv verrückt". Ob sie bei einem der Herren damit punkten kann, wird sich zeigen. Doch eines steht schon jetzt fest: Im Paradies ist noch alles offen, denn die Männer wollen sich bisher noch nicht so richtig festlegen.

